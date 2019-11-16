В MMA відбувся бій 12-річних дівчат, перемога була здобута больовим прийомом: відео

В американському місті Спокан відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Conquest of the Cage Krem 2. У ньому було лише шість боїв, у всіх билися жінки.

Та один з них був незвичний. В октагон вийшли дві 12-літні дівчини – Дарина Глассберн та Лола Попадатос. Мама Лоли – Сінді Дандуа – сама займається MMA; на її рахунку безліч поєдинків в найвідоміших промоушенах – від Bellator і UFC до Rizin. І вона теж проводила свій бій в цей вечір.

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Поєдинок Дарини та Лоли пройшов за аматорськими правилами MMA – без ударів ліктями та колінами в голову. В результаті дівчинки взагалі обійшлися без ударів, а перемогу відсвяткувала Лола, яка виконала больовий прийом.

Відео бою Дарини Глассберн та Лоли Попадатос

Наостанок дівчинки дружньо обнялися.