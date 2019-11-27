В НХЛ розгорівся расовий скандал через хокеїста з України

Хокеїст українського походження Акім Аліу звинуватив свого колишнього тренера Білла Петерса у расизмі. При цьому сталося це 10 років тому.

Акім Аліу народився в Нігерії в родині нігерійця та українки. Його батько Тай Аліу приїхав в Україну на навчання, де познайомився з українкою Ларисою. Акім вважає себе канадським українцем і засвідчує, що він та його сім'я живуть відповідно до української культури, і спілкується українською мовою зі своєю сім'єю. Він до семи років він жив у Києві. Згодом родина перебралася за океан – в Канаду.

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У 2007 році він був обраний на драфті НХЛ командою "Чикаго Блекгокс". Однак в команді довго не затримався. Спочатку його відправили в клуби нижчих ліг, а згодом обміняли в інші клуби.

Саме тодішнього тренера фарм-клубу "Чикаго" "Рокфорд" Білла Петерса (тепер він очолює "Калгарі Флеймс") і звинуватив у расизмі Акім Аліу. Він заявив, що Пітерс неодноразово називав його на слово "н", і заявляв, що йому не подобається музика, яку слухає хокеїст. При цьому, за словами Аліу, Петерс просив керівництво клубу відправити гравця у нижчу лігу.

Not very surprising the things we’re hearing about Babcock. Apple doesn’t fall far from the Tree, same sort of deal with his protege in YYC. Dropped the N bomb several times towards me in the dressing room in my rookie year because he didn’t like my choice of music. First one to — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) November 26, 2019

admit I rebelled against him. Wouldn’t you? And instead of remedying the situation, he wrote a letter to John McDonough and Stan Bowman to have me sent down to the ECHL. 20 year old on pace for 20 goals in his first pro year with zero PP/PK time was off to a great start in his — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) November 26, 2019

Після таких заяви хокеїста в НХЛ розпочалося розслідування, йдеться на офіційному сайті ліги.