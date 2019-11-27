В НХЛ розгорівся расовий скандал через хокеїста з України
Хокеїст українського походження Акім Аліу звинуватив свого колишнього тренера Білла Петерса у расизмі. При цьому сталося це 10 років тому.
Акім Аліу народився в Нігерії в родині нігерійця та українки. Його батько Тай Аліу приїхав в Україну на навчання, де познайомився з українкою Ларисою. Акім вважає себе канадським українцем і засвідчує, що він та його сім'я живуть відповідно до української культури, і спілкується українською мовою зі своєю сім'єю. Він до семи років він жив у Києві. Згодом родина перебралася за океан – в Канаду.
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У 2007 році він був обраний на драфті НХЛ командою "Чикаго Блекгокс". Однак в команді довго не затримався. Спочатку його відправили в клуби нижчих ліг, а згодом обміняли в інші клуби.
Саме тодішнього тренера фарм-клубу "Чикаго" "Рокфорд" Білла Петерса (тепер він очолює "Калгарі Флеймс") і звинуватив у расизмі Акім Аліу. Він заявив, що Пітерс неодноразово називав його на слово "н", і заявляв, що йому не подобається музика, яку слухає хокеїст. При цьому, за словами Аліу, Петерс просив керівництво клубу відправити гравця у нижчу лігу.
Після таких заяви хокеїста в НХЛ розпочалося розслідування, йдеться на офіційному сайті ліги.
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