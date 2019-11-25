В Німеччині футболіст нокаутував суддю під час матчу через червону картку: відео

У Німеччині футболіст аматорської команди показав майже професійні боксерські навички по відношенню до судді.

Згідно з інформацією Deutsche Welle, в одному з матчів аматорського рівня гравець, якому була пред'явлена червона картка, підійшов до судді і одним ударом відправив його на газон.

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Через цей інцидент гра була перервана на 85-й хвилині. Після отриманого удару арбітру потрібна була термінова госпіталізація. У лікарню його доставили на вертольоті. Матч так і не дограли.

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Зазначається, що пізніше за свої дії футболіст отримав жорстке покарання у вигляді дискваліфікації на три роки.