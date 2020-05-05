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В німецькій "Боруссії" виявили два випадки зараження коронавірусом

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Коронавірус у "Боруссії" М
Коронавірус у "Боруссії" М / Getty Images

Поки не встигли у Німеччині розтрубити інформацію про відновлення футболу, як почали знаходити заражених коронавірусом в клубах Бундесліги. В "Боруссії" з Менхенгладбаха виявили два випадки зараження COVID-19.

За даними RP Online, позитивний результат на захворювання показали тести одного з футболістів і тренера з фізичної підготовки.

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Хворих відправлять на карантин, їх імена не розголошуються. Решта гравців продовжать підготовку до відновлення сезону, дотримуючись правил обережності.

Раніше повідомлялося про три випадки зараження в "Кельні" і по одному – в клубах другого дивізіону "Динамо" (Дрезден) і "Ерцгебірге Ауе".

  • На цьому тижні має бути прийнято рішення щодо відновлення сезону в Бундеслізі. Керівництво ліги розглядало варіант з поновленням матчів чемпіонату 9 травня.
  • Останній матч чемпіонату Німеччини був зіграний 11 березня. "Герта" пішла на вимушену паузу на 13-му місці.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Спорт Футбол
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