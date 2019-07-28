В Одесі очікуються провокації через матч за Суперкубок України

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В Одесі очікуються провокації через матч за Суперкубок України

Сьогодні, 28 липня, в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України. Зіграють донецький "Шахтар" та київське "Динамо". В поліції готові до хуліганських дій, що можуть призвести до дестабілізації ситуації в місті.

До слова: Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо": останні новини онлайн

Громадський порядок і безпеку під час поєдинку за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" в Одесі на стадіоні "Чорноморець" готові забезпечити 1,2 тисячі правоохоронців, повідомляє МВС України.

Традиційно матч відвідає велика кількість любителів футболу, зокрема – фани з різнополярними поглядами. Не виключено, що можливі провокації та порушення порядку. У поліцію вже надійшла інформація про можливу готовність окремих груп уболівальників здійснити хуліганські дії, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в місті,
– йдеться в повідомленні МВС України.

В інформації зазначається, що для безпеки громадян на стадіон і вулиці міста вийде максимальна кількість правоохоронців, які стежитимуть за громадським порядком упродовж дня і до завершення поєдинку.

Перед початком матчу стадіон і прилеглу до нього територію вибухотехніки та кінологи перевірять на наявність небезпечних предметів.

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Теги: Спорт Футбол Суперкубок України Новини Одеси Новини Спорту Шахтар Динамо
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