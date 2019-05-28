В Одесі викрали копію кубка Ліги чемпіонів: відео інциденту

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В Одесі викрали зменшену копію кубка Ліги чемпіонів
В Одесі викрали зменшену копію кубка Ліги чемпіонів / 1927.kiev

З одеського скверу історії футболу викрали зменшену копію Кубка ліги чемпіонів. Момент викрадення потрапив на камери відеоспостереження.

Прикрий інцидент трапився в ніч з суботи на неділю (24-25 травня). Невідомий прийшов у сквер історії футболу в Одесі, розташований біля входу в музей футболу (проспект Небесної Сотні). Перевіривши, наскільки міцно прикріплені копії кубків, він викрав зменшену копію кубка Ліги чемпіонів, повідомляє Odessa Online.

До слова: Український квартет Asturia виконає гімн Ліги чемпіонів на фіналі у Мадриді

Відео викрадення копії кубка Ліги чемпіонів в Одесі

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді у суботу, 1 червня. За головний трофей змагатимуться два англійські клуби – "Ліверпуль" та "Тоттенхем". Відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кримінальні новини Кримінал Новини Одеси Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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