В Олександра Усика відберуть чемпіонський пояс заради росіянина: подробиці

Колишній чемпіон світу Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) може поборотися за пояс Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Як повідомляє Ringpolska.pl, Лебедєв в травні може провести бій за титул WBA Super, який в даний час належить українцю Олександру Усику. Росіянин повинен відправитися до Великобританії і зустрітися з проспектом Лоуренсом Околі (11-0, 8 КО).

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Лебедєв отримає шанс знову стати чемпіоном світу, якщо Усик відправиться в суперважку вагу і залишить свої пояси вакантними.

Раніше Всесвітня боксерська асоціація оголосила Лебедєва обов'язковим претендентом для Усика. Втім, українець після ефектної перемоги над Тоні Белью відразу ж позначив свою зацікавленість до переходу в суперважку вагу і варіант з боєм проти Лебедєва всерйоз не розглядав.

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та журналу The Ring. Однак свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

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