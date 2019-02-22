В Олександра Усика відберуть чемпіонський пояс заради росіянина: подробиці

270 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) може поборотися за пояс Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Як повідомляє Ringpolska.pl, Лебедєв в травні може провести бій за титул WBA Super, який в даний час належить українцю Олександру Усику. Росіянин повинен відправитися до Великобританії і зустрітися з проспектом Лоуренсом Околі (11-0, 8 КО).

Читайте також: Усик проведе бій з Джошуа: промоутер назвав дату

Лебедєв отримає шанс знову стати чемпіоном світу, якщо Усик відправиться в суперважку вагу і залишить свої пояси вакантними.

Раніше Всесвітня боксерська асоціація оголосила Лебедєва обов'язковим претендентом для Усика. Втім, українець після ефектної перемоги над Тоні Белью відразу ж позначив свою зацікавленість до переходу в суперважку вагу і варіант з боєм проти Лебедєва всерйоз не розглядав.

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та журналу The Ring. Однак свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Ющенко розповів, за якого кандидата у президенти проголосує на виборах
сьогодні
8126
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
сьогодні 12:30 Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 191
Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
сьогодні 10:25 Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
1552
"Динамо" вистачило голу, щоб перемогти "Олімпіакос": відео
21 лютого 23:57 "Динамо" вистачило голу, щоб перемогти "Олімпіакос": відео
1190
Чотири голи "Айнтрахта" залишили "Шахтар" за бортом Ліги Європи: відео голів
21 лютого 21:49 Чотири голи "Айнтрахта" залишили "Шахтар" за бортом Ліги Європи: відео голів
1484
Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами
21 лютого 17:18 Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами
667
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук