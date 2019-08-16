В "Олександрію" офіційно перейшов капітан європейської збірної

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Каспарс Дубра
Каспарс Дубра / fco.com.ua

Латвійський захисник Каспарс Дубра продовжить кар'єру в "Олександрії". Футболіст перейшов в український клуб на правах вільного агента.

З 28-річним футболістом підписаний контракт до кінця сезону, він буде виступати під 90-м номером, інформує сайт "Олександрії".

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Останнім клубом футболіста був казахстанський "Іртиш". Також він грав за РФШ, БАТЕ, "Вентспілс", "Сконто" й ризький "Олімп".

У складі збірної Латвії забив 2 голи у 29 матчах. Дубра є капітаном національної команди Латвії.

Футболіст може зіграти в центрі захисту. Тransfermarkt оцінює його в 700 000 євро.

У колекції футболіста є чимало трофеїв. Дубра чемпіон Латвії 2010 року разом з клубом "Сконто", ще двічі футболіст вигравав чемпіонат Латвії з клубом "Вентспілс" (2013, 2014).

З БАТЕ Дубра двічі ставав чемпіоном Білорусі (2015, 2016), двічі володар Суперкубка Білорусі (2015, 2016), володар Кубка Білорусі (2015).

Про всі офіційні трансфери "Олександрії" – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Олександрія
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