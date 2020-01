В "Олімпіку" жорстко відповіли агенту Селюку, який звинуватив їх тренера в расизмі

У футбольному клубі "Олімпік" назвали абсурдним звинувачення футбольного агента Дмитра Селюка в тому, що їх головний тренер Вісенте Гомес є расист.

Нагадаємо, Дмитро Селюк заявив, що Вісенте Гомес расист на тій підставі, що він не завертав африканських футболістів, яких пропонував агент. "Він чистий расист. Він проти всіх африканців", – заявив Селюк.

Така заява не змогла обійти "Олімпік". На офіційному сайті клубу з'явився допис під назвою "No to Seluk. No to racism". У ньому вирішили нагадати, як Селюк критикував тренера Пепа Гвардіолу через те, що той не ставив у склад його футболіста Яя Туре.

"Дмитро Селюк не знайшов нічого кращого, ніж виступити з відвертими образами на адресу одного з найавторитетніших тренерів сучасності. Виглядало це, як мінімум, несолідно", – зазначили в клубі.

Згодом перейшли і до співпраці "Олімпіка" та Селюка. У клубі підтвердили, що "з тієї великої кількості футболістів, які приїжджали за протекцією агента, ми залишили лише двох. Але і вони виявилися не профпридатність і навряд чи затрималися б навіть у Першій лізі України". Мова йде про захисника Абубакара та півзахисника Драмана. Після приходу Вісенте Гомеса вони були переведені в резерв. Перший з них покинув команду, другий ще є в клубі.

"Звинувачення Селюка на адресу Вісента Гомеса в расизмі настільки абсурдні, що їх важко якось прокоментувати. Під керівництвом іспанця новими лідерами донеччан стали іранець Захеді Шахаб і француз Максим Тейшейра. У сьогоднішньому товариському матчі, оговтавшись від травми, на полі з'явився сенегалець Дійе Матар. Головними критеріями комплектації команди в "Олімпіку" завжди були професіоналізм, кваліфікація, талант і ставлення до справи, але вже точно не расова приналежність. Риторика Селюка ідентична тій, що й у випадку з Гвардіолою. Агент просто незадоволений тим фактом, що тренер відмовився від послуг його футболістів", – заявили в клубі.

В Олімпіку" також додали, що "спекулювати на темі расизму, в той час, коли від нього страждають десятки тисяч по всьому світу, – цинічно і, як мінімум, несолідно".