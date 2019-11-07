В переможця бою Руїс – Джошуа можуть забрати чемпіонський пояс через Усика

7 грудня в Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа. Вони будуть битися за пояси WBA, IBO, WBO та IBF у важкій вазі. Однак один з цих поясів у переможця бою можуть забрати.

Причина в тому, що на два пояси переможців вже є обов'язкові претенденти. Так, Олександр Усик претендує на бій за звання чемпіона світу за версією WBO, а болгарин Курбат Пулєв – за версією IBF. Відтак переможець бою Руїс – Джошуа буде змушений провести обов'язкові захисти.

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Якщо ж переможцю бою не вдасться домовитися про відтермінування обов'язкового захисту (адже він не зможе провести два бої за короткий термін), його можуть позбавити цього титулу. В такому випадку титул чемпіона буде вакантним, і за нього проведуть бій.

Якщо пояс WBO буде вакантним, бій за нього проведе Олександр Усик. Серед ймовірних суперників – Дерек Чісора.

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