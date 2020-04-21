24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Рівному несподівано помер легендарний український автогонщик

- Читать новость на русском
Cергій Пелешок помер / visti.rovno.ua

21 квітня раптово перестало битися серце відомого українського професійного автогонщика, директора автомобільного клубу "MIR" Сергія Пелешка.

Про це повідомив Леонід Косянчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також У Росії під час тренування помер 22-річний футболіст

"Раптово прийшла сумна і трагічна новина: наш друг і брат Сергій Пелешок покинув цей божевільний світ... Не від коронавирусу. Упокой Господи його праведну душу!" – написав Косянчук.

Пелешок відчув себе погано 20 квітня. Його терміново госпіталізували і в лікарні у нього діагностували інсульт. Незважаючи на зусилля лікарів, спортсмен помер.

Пелешок був майстром спорту СРСР з автогонок. Був президентом автомобільного клубу "MIR", який організував чимало престижних змагань.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Авто Рівне Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:01 Жорстокі масові бійки і кулачні бої – найкращі хокейні сутички: відео
Михайло Гема
сьогодні 16:34 Депутат Беленюк пояснив, чому спілкується російською: Це не маркер любові до батьківщини
Михайло Гема
20 квітня 17:15 Я до тебе ще доберуся: з'явилися подробиці перепалки Хачеріді та судді в Білорусі
Михайло Гема
20 квітня 14:36 Світоліна ризикує залишитися без заробітку
Михайло Гема
20 квітня 13:45 Сергій Ребров заговорив про своє повернення в "Динамо"
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин