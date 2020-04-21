В Рівному несподівано помер легендарний український автогонщик

21 квітня раптово перестало битися серце відомого українського професійного автогонщика, директора автомобільного клубу "MIR" Сергія Пелешка.

Про це повідомив Леонід Косянчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Раптово прийшла сумна і трагічна новина: наш друг і брат Сергій Пелешок покинув цей божевільний світ... Не від коронавирусу. Упокой Господи його праведну душу!" – написав Косянчук.

Пелешок відчув себе погано 20 квітня. Його терміново госпіталізували і в лікарні у нього діагностували інсульт. Незважаючи на зусилля лікарів, спортсмен помер.

Пелешок був майстром спорту СРСР з автогонок. Був президентом автомобільного клубу "MIR", який організував чимало престижних змагань.

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