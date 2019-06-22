В Росії машина насмерть збила перспективну 14-річну велогонщицю: відео
У Росії за трагічних обставин померла перспективна 14-річна російська велогонщиця Ольга Штанько.
Аварія сталася на трасі в Оренбурзькій області. Про це повідомляється на сайті Федерації велосипедного спорту Росії.
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Група велогонщиків в супроводі тренера і спеціальної автомашини з мигалками їхала по трасі, дотримуючись правил.
Коли група розверталасяв неї в'їхав автомобіль Lada. За кермом транспортного засобу перебував 38-річний чоловік. Молода велосипедистка загинула на місці від отриманих травм.
В Росії машина збила велосипедистку Ольгу Штанько
За фактом ДТП було порушено кримінальну справу. Федерація велосипедного спорту висловила співчуття родині та близьким загиблої.
У вересні 2016 року на трасі Київ-Чернігів фура збила групу з дев'яти велосипедистів. Внаслідок ДТП загинув 12-річний хлопчик, ще восьмеро були госпіталізовані з важкими травмами до лікарні.
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