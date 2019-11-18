В Росії матч чемпіонату з футболу закінчився масовою бійкою на полі: відео

У Росії масовою бійкою завершився поєдинок 18-го туру Професійної футбольної ліги (ПФЛ) між "Волгарем" та "Легіоном-Динамо".

До кінця поєдинку на табло в Астрахані горіли цифри 1:1, а ситуація на полі наближалася до точки кипіння: футболісти нервували, все частіше між ними стали виникати дрібні сутички.

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Апогеєм загострення пристрастей в матчі виявився фінальний свисток. Відразу після закінчення зустрічі між футболістами трапилася словесна перепалка, яка незабаром переросла в масову бійку за участю запасних гравців.

Двоє футболістів від отриманих ударів впали на газон, а одного повалили борцівським прийомом. До цього моменту на поле вже почали вибігати вболівальники, але сторони все ж змогли залагодити конфлікт без їх участі.

До слова, "Волгарь" і "Легіон Динамо" виступають в зоні "Південь" ПФЛ. Астраханці лідирують з 47 очками, "Динамо" йде на дев'ятому місці з 24 балами.