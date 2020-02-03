В Росії паралімпієць без ніг і рук працює в доставці їжі, щоб заробити на поїздку в Токіо: відео

Російський паралімпієць Михайло Асташов влаштувався на роботу кур'єром "Яндекс.Їжі" в Єкатеринбурзі, щоб заробити на поїздку на Паралімпійські ігри в Токіо-2020.

Михайло Асташов, який тренується в Єкатеринбурзі, повідомив, що місцеве міністерство спорту не надало йому фінансової підтримки.

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Журналісти повідомили, що Михайлу не вистачає 350 тисяч рублів, щоб поїхати на Паралімпіаду в Токіо. Чиновники ці гроші не дадуть, тому спортсмену доводиться так нетривіально собі заробляти на поїздку.

Паралімпієць Михайло Асташов працює в доставці їжі: дивіться відео

Самый быстрый курьер «Яндекс.Еды» обнаружен в Екатеринбурге! pic.twitter.com/5YPobYOt0b — baza (@bazabazon) February 3, 2020

Асташов виступає в паратріатлоні. У 2019 він став чемпіоном Росії та володарем золотої медалі на Кубку світу в класі PTS-2 для спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Літні Паралімпійські ігри-2020 пройдуть в Токіо з 25 серпня по 6 вересня.