В Росії у вболівальниці на трибуні прямо під час матчу почалися пологи

У вболівальниці на трибунах почалися пологи прямо під час матчу з керлінгу на Універсіаді-2019 в російському Красноярську.

Дівчину відвезли в найближчий пологовий будинок, де вона благополучно народила хлопчика, якого назвали Кирилом.

У мене взагалі термін був 9 березня, у мене син. Я його налаштовую, кажу: "Головне не 8-го, головне не 8-го, давай раніше. Я декілька днів себе налаштовувала, він не хоче. Я і кажу:" Поїхали на керлінг, раз є можливість. І я розумію, що розпочалося. Повертаюсь до чоловіка і кажу: "Почалося",

– розповіла молода мама Євгенія Демидова.

"Мабуть, доведеться віддати сина на керлінг", – сміючись, резюмувала дівчина.

В Красноярске у местной жительницы начались роды прямо на трибуне во время Универсиады. Молодая мама теперь шутит, что придется отдать новорожденного сына в секцию керлинга. pic.twitter.com/xTfgBG2hSp — IZ.RU (@izvestia_ru) 4 марта 2019 г.

Спорт 24 писав, що у російському Краснодарі раптово помер талановитий 21-річний боєць змішаних єдиноборств (MMA) Аркадій Лісін.

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