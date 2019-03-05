В Росії у вболівальниці на трибуні прямо під час матчу почалися пологи
У вболівальниці на трибунах почалися пологи прямо під час матчу з керлінгу на Універсіаді-2019 в російському Красноярську.
Дівчину відвезли в найближчий пологовий будинок, де вона благополучно народила хлопчика, якого назвали Кирилом.
У мене взагалі термін був 9 березня, у мене син. Я його налаштовую, кажу: "Головне не 8-го, головне не 8-го, давай раніше. Я декілька днів себе налаштовувала, він не хоче. Я і кажу:" Поїхали на керлінг, раз є можливість. І я розумію, що розпочалося. Повертаюсь до чоловіка і кажу: "Почалося",
– розповіла молода мама Євгенія Демидова.
"Мабуть, доведеться віддати сина на керлінг", – сміючись, резюмувала дівчина.
Спорт 24 писав, що у російському Краснодарі раптово помер талановитий 21-річний боєць змішаних єдиноборств (MMA) Аркадій Лісін.
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