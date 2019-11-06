В Росії від страшної хвороби помер 43-річний олімпійський чемпіон з гімнастики

У понеділок, 4 листопада, на 44-му році життя після тривалої важкої хвороби помер знаменитий російський гімнаст Дмитро Василенко. Спортсмен був повністю паралізований.

Про смерть зіркового спортсмена в своєму Instagram повідомив партнер Василенка по команді Олексій Нємов.

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"Прощавай друже! Спасибі за все. Діми більше немає з нами. Нехай земля йому буде пухом. Спасибі всім, хто молився за його здоров'я. Тепер нам залишається тільки молитися про його душу. Наші співчуття рідним і близьким", – написав Немов.

У 2008 році Василенку був поставлений важкий діагноз – бічний аміотрофічний склероз (БАС). Це невиліковне нейродегенеративне захворювання, при якому уражаються рухові нейрони в головному і спинному мозку. Починається воно з цілком "невинних" симптомів – м'язова слабкість, стомлюваність, посмикування кінцівок. З плином часу у хворих виникають проблеми з пересуванням, ковтанням і з промовою.

Дмитро Василенко виграв золото Олімпійських ігор Атланти-1996 року в командному багатоборстві. Також він брав срібло і бронзу чемпіонатів світу.