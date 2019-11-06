В Росії від страшної хвороби помер 43-річний олімпійський чемпіон з гімнастики

187 Читать новость на русском
Помер Дмитро Василенко
Помер Дмитро Василенко

У понеділок, 4 листопада, на 44-му році життя після тривалої важкої хвороби помер знаменитий російський гімнаст Дмитро Василенко. Спортсмен був повністю паралізований.

Про смерть зіркового спортсмена в своєму Instagram повідомив партнер Василенка по команді Олексій Нємов.

Читайте також: Зірковий Левандовскі потребує операції: її можуть провести вже взимку

"Прощавай друже! Спасибі за все. Діми більше немає з нами. Нехай земля йому буде пухом. Спасибі всім, хто молився за його здоров'я. Тепер нам залишається тільки молитися про його душу. Наші співчуття рідним і близьким", – написав Немов.

У 2008 році Василенку був поставлений важкий діагноз – бічний аміотрофічний склероз (БАС). Це невиліковне нейродегенеративне захворювання, при якому уражаються рухові нейрони в головному і спинному мозку. Починається воно з цілком "невинних" симптомів – м'язова слабкість, стомлюваність, посмикування кінцівок. З плином часу у хворих виникають проблеми з пересуванням, ковтанням і з промовою.

Дмитро Василенко виграв золото Олімпійських ігор Атланти-1996 року в командному багатоборстві. Також він брав срібло і бронзу чемпіонатів світу.

blog_ava
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
сьогодні
30662
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Росії Спорт Спортивна гімнастика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов
сьогодні 11:02 Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов
Станіслав Безушко 26
"Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
сьогодні 08:20 "Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
Юрій Семенюк 583
Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео
5 листопада 23:24 Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео
Юрій Семенюк 1527
Незабутня перемога: 22 роки тому "Динамо" розтрощило "Барселону" в Лізі чемпіонів
5 листопада 21:09 Незабутня перемога: 22 роки тому "Динамо" розтрощило "Барселону" в Лізі чемпіонів
Вісент Луїс 409
Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
5 листопада 19:10 Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
Андрій Тудовші 411
Новини
Більше новин
Залиште відгук