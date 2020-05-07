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У російському "Локомотиві" виявили спалах коронавірусу

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Коронавірус у "Локомотиві"
Коронавірус у "Локомотиві" / Юга.ру

Два працівника російського "Локомотива" пройшли позитивний тест на коронавірус. Один з хворих працівників клубу госпіталізований, другий лікується вдома.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі футбольного клубу.

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"Один випадок був діагностований в кінці минулого тижня, другий – на цьому тижні. Один співробітник проходить лікування в лікарні, а другий – вдома. Колеги є співробітниками клубу, які ніяк не контактують з футболістами", – сказали в клубі.

  • Нинішній розіграш російської Прем'єр-Ліги був припинений в березні поряд з практично усіма турнірами в світі через пандемію коронавірусу.
  • Після 22 турів перше місце в турнірній таблиці чемпіонату займає "Зеніт", на рахунку якого 50 очок. У трійку лідерів також входять "Локомотив" і "Краснодар" (обидва – 41).
  • За останніми даними, кількість хворих на COVID-19 у Росії виросла до 177 160 осіб. За час епідемії померли 1 625 пацієнтів, одужали 23 803 особи.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Росії Новини Спорту Спорт Футбол
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