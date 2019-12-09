В що ви, нах*й, граєте?, – Мілевський до футболістів "Динамо" після поразки "Зорі" (відео)

Київське "Динамо" в неділю, 8 грудня, поступилося в домашньому матчі луганської "Зорі". Після гри з гравцями "Динамо" поспілкувався колишній футболіст клубу Артем Мілевський.

Мілевський, який став чемпіоном Білорусі в складі брестського "Динамо", зустрівся з гравцями в підтрибунному приміщені одразу по закінченні гри.

Як це було: "Зоря" у видовищному матчі перемогла "Динамо", яке догравало вдесятьох: відео

Коли футболісти підходили вітатися з Мілевським, він ставив їм питання "У що ви граєте?". А коли до нього підійшов Буяльський, то навіть не витримав, і використав нецензурну лайку.

Відео лайки Мілевського гравцям "Динамо"