В що ви, нах*й, граєте?, – Мілевський до футболістів "Динамо" після поразки "Зорі" (відео)

106 Читать новость на русском
Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

Київське "Динамо" в неділю, 8 грудня, поступилося в домашньому матчі луганської "Зорі". Після гри з гравцями "Динамо" поспілкувався колишній футболіст клубу Артем Мілевський.

Мілевський, який став чемпіоном Білорусі в складі брестського "Динамо", зустрівся з гравцями в підтрибунному приміщені одразу по закінченні гри.

Як це було: "Зоря" у видовищному матчі перемогла "Динамо", яке догравало вдесятьох: відео

Коли футболісти підходили вітатися з Мілевським, він ставив їм питання "У що ви граєте?". А коли до нього підійшов Буяльський, то навіть не витримав, і використав нецензурну лайку.

Відео лайки Мілевського гравцям "Динамо"

 

"Варта на Банковій": під Офісом Президента досі проходить акція – фото, відео
сьогодні
9681
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:20 ВАДА рекомендують повністю відсторонити росіян від Олімпіади, навіть під нейтральним прапором
Юрій Семенюк 95
27 листопада 20:10 Як навчитися грати та перемагати у покері
132
8 грудня 21:00 Ентоні Джошуа – історія хлопця із заводу, що побив Кличка та вдруге став чемпіоном світу
Андрій Тудовші 758
8 грудня 11:10 Українка Овчинникова стала чемпіонкою світу з тайського боксу
Юрій Семенюк 12103
сьогодні 08:00 Чи буде Усик наступним опонентом для Джошуа ? Варіанти для британця
Андрій Тудовші 290
Новини
Більше новин
Залиште відгук