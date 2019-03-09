В Шотландії футболіст побився із фанатом прямо на полі: курйозне відео

349 Читать новость на русском
Вболівальник побився з шотландським футболістом
Вболівальник побився з шотландським футболістом / Twitter

Неприємний інцидент стався під час матчу 29 туру чемпіонату Шотландії між "Хайберніаном" і "Рейнджерс" (1:1).

Захисник і капітан гостей Джеймс Таверньє зазнав нападу з боку вболівальника господарів прямо на полі.

Читайте також: Футболіст збірної України голом та асистом врятував свою команду від поразки: відео

Джеймс в боргу не залишився і вступив в коротку сутичку з вболівальником. Поліція швидко виправила свою ж помилку, скрутила хулігана і повела його з поля.

Виконавчий директор "Хайберніана" Лінн Демпстер вже пообіцяла покарати винного вболівальника за всією суворістю. За її словами, будь-якому хуліганові, який наражає на небезпеку футболістів, співробітників клубу або інших фанатів, буде загрожувати заборона на відвідування стадіону або навіть кримінальна стаття.

"Рейнджерс" займає друге місце в шотландській Прем'єр-лізі (59 очок). Лідером є "Селтік", у якого 66 очок і гра в запасі. "Хайберніан" (42 очки) перебуває на 6 позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка
сьогодні
3996
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео
сьогодні 13:19 Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео
1128
У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі
сьогодні 10:45 У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі
105
Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
сьогодні 10:01 Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
442
Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"
сьогодні 09:49 Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"
24
"Реал" хоче придбати Неймара за космічні гроші: названо суму
8 березня 21:27 "Реал" хоче придбати Неймара за космічні гроші: названо суму
1159
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук