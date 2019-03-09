В Шотландії футболіст побився із фанатом прямо на полі: курйозне відео
Неприємний інцидент стався під час матчу 29 туру чемпіонату Шотландії між "Хайберніаном" і "Рейнджерс" (1:1).
Захисник і капітан гостей Джеймс Таверньє зазнав нападу з боку вболівальника господарів прямо на полі.
Читайте також: Футболіст збірної України голом та асистом врятував свою команду від поразки: відео
Джеймс в боргу не залишився і вступив в коротку сутичку з вболівальником. Поліція швидко виправила свою ж помилку, скрутила хулігана і повела його з поля.
Виконавчий директор "Хайберніана" Лінн Демпстер вже пообіцяла покарати винного вболівальника за всією суворістю. За її словами, будь-якому хуліганові, який наражає на небезпеку футболістів, співробітників клубу або інших фанатів, буде загрожувати заборона на відвідування стадіону або навіть кримінальна стаття.
"Рейнджерс" займає друге місце в шотландській Прем'єр-лізі (59 очок). Лідером є "Селтік", у якого 66 очок і гра в запасі. "Хайберніан" (42 очки) перебуває на 6 позиції.