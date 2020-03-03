В сім’ї Кріштіану Роналду сталася трагедія
Марія Долореш душ Сантуш Авейру, мати форварда "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, зіштовхнулася з проблемами зі здоров’ям.
65-річна жінка минулої ночі перенесла інсульт і була терміново госпіталізована у лікарню на Мадейрі, пише A Bola.
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Оперативне втручання лікарів запобігло важким наслідкам, які за такого виду інсульту можуть виражатися в утрудненні мови і паралічі. Наразі мати футболіста перебуває під наглядом медиків.
Одне з місцевих ЗМІ стверджує, що Долорес перенесла ішемічний інсульт, викликаний згустком крові, який блокує або закупорює кровоносну судину в мозку. Це найбільш поширений тип інсульту. Лікарня досі не дала офіційних коментарів.
- У 2007 році Марія Долореш перемогла рак молочної залози, проходячи курс променевої терапії. У минулому році вона заявляла, що знову проходить курс лікування і "бореться за життя".
- Батько Роналду помер в 2005 році перед матчем проти збірної Росії в рамках відбіркового турніру на чемпіонат світу – 2006.