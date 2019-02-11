В синьо-жовтих кольорах та з молитвою: Зінченко показав щитки з матчу проти "Челсі" (фото)

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Український футболіст Олександр Зінченко відіграв повний матч за "Манчестер Сіті" проти "Челсі" у чемпіонаті Англії. У цій грі він віддав два результативні паси, а його команда розгромила суперників з рахунком 6:0.

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Олександр Зінченко на цей матч вийшов в особливих щитках. Згодом їх фото він виклав у себе в Instagram Stories. Самі щитки виконані у синьо-жовтих кольорах. А на них написаний уривок з молитви "Отче наш".

Фото щитків Олександра Зінченка з матчу проти "Челсі"

Варто додати, що авторитетний портал Whoscored оцінив гру Олександра, який віддав дві результативні передачі, у 8,7 бала. Краще за українця зіграли лише двоє гравців – Серхіо Агуеро, який оформив хет-трик, та автор дубля Рахім Стерлінг отримали 10,0.

 

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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