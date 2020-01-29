В США скасовували два баскетбольні матчі через підозру на коронавірус
Два баскетбольні матчі студентських команди в США скасували через підозру на коронавірус. Все через двох студентів, у яких, ймовірно, виявили китайський коронавірус.
Мова йде про двох студентів з університету Маямі, що у штаті Огайо. Один зі студентів – іноземець. Він разом зі ще одним студентом нещодавно повернувся з подорожі до Китаю, повідомляє Fox19.
Після того в них були виявлені деякі симптоми, аналогічні до тих, що і при захворюванні на китайський коронавірус. У них взяли необхідні аналізи, які будуть готові до кінця тижня. Поки ж їх ізолювали.
- Лихоманка
- Головний біль
- Кашель
- Ускладнене дихання
- Слабкість
Після цього в університеті вирішили перенести два баскетбольні матчі, які були заплановані. Один з них – чоловічої команди, другий жіночої. При цьому про причетність студентів, які, ймовірно, захворіли на китайський коронавірус, до цих команди не вказані.
Варто відзначити, що через спалах коронавірусу у Китаї, з країни переносять чи відміняють міжнародні змагання. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда. А оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо". Після цього міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.
Що варто знати про китайський коронавірус:
- Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно мігрує світом. Станом на 29 січня підтверджено майже 6094 випадків захворювання та 132 летальні випадки у Китаї. У світі зараженими на коронавірус виявлено 49 осіб. Смертельних випадків поки не зафіксовано.
- В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання.
- 2019-nCoV передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому заразитися вкрай легко. У зв'язку з цим в багатьох країнах нині посилений контроль на кордонах та в аеропортах.
- 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань. Зауважимо, що при лікуванні коронавірусу антибіотики неефективні, а від зараження не врятує марлева пов’язка. Натомість рекомендують захищатися за допомогою респіраторів N95 або FFP2.