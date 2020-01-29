В США скасовували два баскетбольні матчі через підозру на коронавірус

Два баскетбольні матчі студентських команди в США скасували через підозру на коронавірус. Все через двох студентів, у яких, ймовірно, виявили китайський коронавірус.

Мова йде про двох студентів з університету Маямі, що у штаті Огайо. Один зі студентів – іноземець. Він разом зі ще одним студентом нещодавно повернувся з подорожі до Китаю, повідомляє Fox19.

Після того в них були виявлені деякі симптоми, аналогічні до тих, що і при захворюванні на китайський коронавірус. У них взяли необхідні аналізи, які будуть готові до кінця тижня. Поки ж їх ізолювали.

Коронавірус — симптоми Лихоманка

Головний біль

Кашель

Ускладнене дихання

Слабкість

Після цього в університеті вирішили перенести два баскетбольні матчі, які були заплановані. Один з них – чоловічої команди, другий жіночої. При цьому про причетність студентів, які, ймовірно, захворіли на китайський коронавірус, до цих команди не вказані.

Варто відзначити, що через спалах коронавірусу у Китаї, з країни переносять чи відміняють міжнародні змагання. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда. А оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо". Після цього міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.

Що варто знати про китайський коронавірус: