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В США скасовували два баскетбольні матчі через підозру на коронавірус

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Університет Маямі / 34travel

Два баскетбольні матчі студентських команди в США скасували через підозру на коронавірус. Все через двох студентів, у яких, ймовірно, виявили китайський коронавірус.

Мова йде про двох студентів з університету Маямі, що у штаті Огайо. Один зі студентів – іноземець. Він разом зі ще одним студентом нещодавно повернувся з подорожі до Китаю, повідомляє Fox19.

Після того в них були виявлені деякі симптоми, аналогічні до тих, що і при захворюванні на китайський коронавірус. У них взяли необхідні аналізи, які будуть готові до кінця тижня. Поки ж їх ізолювали.

 
Коронавірус — симптоми
  • Лихоманка
  • Головний біль
  • Кашель
  • Ускладнене дихання
  • Слабкість

Після цього в університеті вирішили перенести два баскетбольні матчі, які були заплановані. Один з них – чоловічої команди, другий жіночої. При цьому про причетність студентів, які, ймовірно, захворіли на китайський коронавірус, до цих команди не вказані.

Варто відзначити, що через спалах коронавірусу у Китаї, з країни переносять чи відміняють міжнародні змагання. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда. А оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо". Після цього міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.

Що варто знати про китайський коронавірус:

  • Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно мігрує світом. Станом на 29 січня підтверджено майже 6094 випадків захворювання та 132 летальні випадки у Китаї. У світі зараженими на коронавірус виявлено 49 осіб. Смертельних випадків поки не зафіксовано.
  • В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання.
  • 2019-nCoV передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому заразитися вкрай легко. У зв'язку з цим в багатьох країнах нині посилений контроль на кордонах та в аеропортах.
  • 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань. Зауважимо, що при лікуванні коронавірусу антибіотики неефективні, а від зараження не врятує марлева пов’язка. Натомість рекомендують захищатися за допомогою респіраторів N95 або FFP2.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус 2020 Здоров'я Баскетбол Новини Спорту
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