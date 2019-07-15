В США трагічно загинув один з найкращих боксерів світу Пернелл Уїтакер

Колишній американський боксер Пернелл Уїтакер помер в лікарні через травми, отриманні в результаті ДТП.

Увечері 14 липня 55-річного Пернелла збила машина. Водій автомобіля не зник з місця події і дочекався прибуття поліцейських. Колишній спортсмен був доставлений в лікарню Норфолка, штат Вірджинія, проте лікарям не вдалося його врятувати.

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Уїтакер вважається одним з найкращих боксерів з оборонним стилем в історії. Крім чемпіонських поясів в чотирьох дивізіонах, Пернелл виграв золото Олімпіади-1984.

У 2006-му Уїтакера ввели в Міжнародний зал боксерської слави. Всього Пернелл виграв 40 боїв при чотирьох поразках і одному нічийному результаті.

Авторитетний журнал The Ring визнав Уїтакера найкращим боксером 1989 року, а в 2002-му поставив його на десяте місце в списку ста найкращих боксерів за останні 80 років.

Пернел Уїтакер: найкращі моменти кар'єри