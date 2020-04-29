В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ

Українська Прем'єр-ліга може поновитися вже в кінці травня, щоб повноцінно завершити сезон до липня.

Таку думку висловив віцепрезидент УАФ Олег Протасов за підсумками відеоконференції з українськими клубами, інформує "Футбол news".

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"Зустріч була більше для спілкування, обміну інформацією. Ми сказали клубам, що пріоритет – закінчити всі три наші основні ліги за спортивним принципом. Але ми всі залежимо від рішень Міністерства охорони здоров'я. Всі команди підтримали двотижневий збір, всім футболістам знадобиться прийти в нормальний стан. Не забувайте, що і суддям знадобиться якийсь час".

Наш оптимістичний план – в кінці травня провести перший матч, в 30-х числах, і до кінця липня закінчити чемпіонат і Кубок. Зустріч була продуктивна. Всі розуміють, що ми є заручниками ситуації. У міру надходження проблем будемо всі разом виходити з них,

– сказав Протасов.

В середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" – 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо", що йде третім.

22 квітня Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин у зв'язку з пандемією коронавируса до 11 травня.

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