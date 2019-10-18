Бій Конора МакГрегора з Френкі Едгаром не буде: в UFC пояснили причину

32 Читать новость на русском
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / twitter.com/TheNotoriousMMA

Коном МакГрегор планував повернутися в октагон ще у 2019 році. І хотів провести бій проти Френкі Едгара, який є чемпіоном UFC у легкій вазі. Але такий бій не відбудеться.

Про те, що UFC не планує організовувати бій між МакГрегором та Едгаром, розповів президент організації Дана Вайт.

"Конору подобається битися, і він хоче зробити це ще раз. Але битися з Френкі Едгаром він не буде. Френкі на дві вагові категорії нижче. Він повинен був зустрітися з Алджамейном Стерлінгом, але той отримав травму. Кар'єра Френкі наближається до завершення. Він знову може поборотися за титул. А організовувати його битву з Конором не має сенсу", – заявив Вайт.

Читайте також: Конор МакГрегор в Києві: що відомо про візит?

При цьому він додав, що наступний бій Конора МакГрегора таки відбудеться у 2020 році. Однак хто буде його можливим суперником – поки невідомо.

 

blog_ava
У яких злочинах підозрюють Гладковського: заява Рябошапки
сьогодні
9493
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Змішані єдиноборства Конор МакГрегор MMA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
сьогодні 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 670
Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
17 жовтня 19:02 Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
Ігор Саджениця 4652
Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
17 жовтня 17:16 Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
Юрій Семенюк 3456
"Барселона" погодилася перенести матч з "Реалом" через масові протести у Каталонії
17 жовтня 15:47 "Барселона" погодилася перенести матч з "Реалом" через масові протести у Каталонії
Ігор Саджениця 169
Мессі отримав "Золоту бутсу" як найкращий нападник в Європі, вона в нього вже шоста
17 жовтня 12:31 Мессі отримав "Золоту бутсу" як найкращий нападник в Європі, вона в нього вже шоста
Ігор Саджениця 415
Новини
Більше новин
Залиште відгук