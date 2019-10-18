Бій Конора МакГрегора з Френкі Едгаром не буде: в UFC пояснили причину

Коном МакГрегор планував повернутися в октагон ще у 2019 році. І хотів провести бій проти Френкі Едгара, який є чемпіоном UFC у легкій вазі. Але такий бій не відбудеться.

Про те, що UFC не планує організовувати бій між МакГрегором та Едгаром, розповів президент організації Дана Вайт.

"Конору подобається битися, і він хоче зробити це ще раз. Але битися з Френкі Едгаром він не буде. Френкі на дві вагові категорії нижче. Він повинен був зустрітися з Алджамейном Стерлінгом, але той отримав травму. Кар'єра Френкі наближається до завершення. Він знову може поборотися за титул. А організовувати його битву з Конором не має сенсу", – заявив Вайт.

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При цьому він додав, що наступний бій Конора МакГрегора таки відбудеться у 2020 році. Однак хто буде його можливим суперником – поки невідомо.