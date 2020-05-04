В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо

В Україні з 11 травня будуть дозволені тренування у командних видах спорту. Рішення прийняв уряд на позачерговому засіданні 4-го травня.

З 11-го травня розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду, повідомляє 24 канал.

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Таким чином, в Україні будуть дозволені тренування в командних видах спорту. Команди повинні будуть тренуватися на закритих базах.

Дозвіл на тренування у командних видах спорту "відкриє двері" перед Українською Прем'єр-лігою (УПЛ).

Там заявляли, що футбольний сезон вдасться відновити, якщо уряд дозволить тренуватися з 11 травня.

Очікується, що чемпіонат України з футболу відновиться 30 травня. ЗМІ вже опублікували календар матчів.

Послаблення карантину в Україні: що відкриють і дозволять

парки і сквери;

салони краси і перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів та юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї і бібліотеки;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,

оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що повністю скасувати карантин наразі неможливо. Тому карантин продовжать до 22 травня.

В Україні станом на 4 травня підтверджено 12 331 випадок зараження COVID-19, 1 619 осіб вилікувалося, 303 – померли.

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