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В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо

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В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо
В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо / fcdynamo.kiev.ua

В Україні з 11 травня будуть дозволені тренування у командних видах спорту. Рішення прийняв уряд на позачерговому засіданні 4-го травня.

З 11-го травня розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду, повідомляє 24 канал.

До теми Уряд послабить карантин: що відкриється з 11 травня

Таким чином, в Україні будуть дозволені тренування в командних видах спорту. Команди повинні будуть тренуватися на закритих базах.

Дозвіл на тренування у командних видах спорту "відкриє двері" перед Українською Прем'єр-лігою (УПЛ).

Там заявляли, що футбольний сезон вдасться відновити, якщо уряд дозволить тренуватися з 11 травня.

Очікується, що чемпіонат України з футболу відновиться 30 травня. ЗМІ вже опублікували календар матчів.

Послаблення карантину в Україні: що відкриють і дозволять

  • парки і сквери;
  • салони краси і перукарні;
  • літні майданчики кафе і ресторанів;
  • роботу нотаріусів та юристів;
  • заклади побутового обслуговування громадян;
  • музеї і бібліотеки;
  • стоматологічні кабінети;
  • сервіси обслуговування побутової техніки;
  • відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,
  • оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що повністю скасувати карантин наразі неможливо. Тому карантин продовжать до 22 травня.

В Україні станом на 4 травня підтверджено 12 331 випадок зараження COVID-19, 1 619 осіб вилікувалося, 303 – померли.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Кабінет Міністрів України УПЛ Футбол Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Спорт
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