В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо
В Україні з 11 травня будуть дозволені тренування у командних видах спорту. Рішення прийняв уряд на позачерговому засіданні 4-го травня.
З 11-го травня розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду, повідомляє 24 канал.
До теми Уряд послабить карантин: що відкриється з 11 травня
Таким чином, в Україні будуть дозволені тренування в командних видах спорту. Команди повинні будуть тренуватися на закритих базах.
Дозвіл на тренування у командних видах спорту "відкриє двері" перед Українською Прем'єр-лігою (УПЛ).
Там заявляли, що футбольний сезон вдасться відновити, якщо уряд дозволить тренуватися з 11 травня.
Очікується, що чемпіонат України з футболу відновиться 30 травня. ЗМІ вже опублікували календар матчів.
Послаблення карантину в Україні: що відкриють і дозволять
- парки і сквери;
- салони краси і перукарні;
- літні майданчики кафе і ресторанів;
- роботу нотаріусів та юристів;
- заклади побутового обслуговування громадян;
- музеї і бібліотеки;
- стоматологічні кабінети;
- сервіси обслуговування побутової техніки;
- відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,
- оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.
Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що повністю скасувати карантин наразі неможливо. Тому карантин продовжать до 22 травня.
В Україні станом на 4 травня підтверджено 12 331 випадок зараження COVID-19, 1 619 осіб вилікувалося, 303 – померли.
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