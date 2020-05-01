В Україні два клуби виступили проти догравання сезону

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів про перспективи відновлення сезону у Першій і Другій лігах.

Клуби Першої ліги "Чорноморець" і "Минай" заявили про те, що вони не бачать перспектив, щоб чемпіонат був дограний. Про це Макаров розповів у інтерв'ю "Футбол 1".

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На даний момент "Чорноморець" і "Минай" заявили про те, що вони не бачать перспектив, щоб чемпіонат був дограний. Ці два клуби на нещодавній нараді чітко заявили про свою позицію. Вони кажуть, що зараз це вже нереально, точка неповернення пройдена.

Справа в тому, що дотепер не зрозуміла позиція уряду. Так, вони опублікували свої п'ять етапів виходу з карантину, але поки що нічого не прийнято. А клубам потрібна конкретика. Транспорт ходить? Ні. Готелі, кафе, ресторани працюють? Ні. А якщо ці заклади відкриються не у всіх регіонах, як тоді бути? Ті ж витрати: на дезінфекцію стадіонів, на тести всім футболістам. Адже один тест коштує 1000 гривень," – сказав Макаров.

Після 19-ти турів "Минай" у турнірній таблиці Першої ліги посідає третю сходинку, відстаючи від лідера змагань на 2 пункти, "Чорноморець" – десятий.

Через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі. У свою чергу, сезон в Нідерландах і Франції був достроково завершений. Крім того, Євро-2020 було перенесено на 2021 рік.

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