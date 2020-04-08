В Україні не розглядають варіант дострокового закінчення футбольного чемпіонату: офіційна заява

Футбольний сезон в Україні буде закінчений після того, як будуть скасовані карантинні обмеження. Однак точної дати, коли це станеться поки немає.

Відповідну заяву зробив перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов в коментарі офіційному сайту УАФ.

Коли відновлять чемпіонат?

Зараз неможливо говорити про конкретні дати, коли футбол повноцінно відновиться та знову стане доступним для глядачів. Пов’язано це з неможливістю прогнозування ситуації з пандемією.

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Так, УЄФА спочатку планував закінчити сезон до кінця червня. Зараз, як відомо, ці терміни зсунули на серпень. Але ніхто не може сказати, що це остаточне рішення. Тому ми будемо й надалі слідувати рекомендаціям УЄФА та ФІФА. Іншого шляху в нас немає.

Чи є варіант достроково закінчити чемпіонат?

Ми не планували й зараз не розглядаємо варіант дострокового зупинення чемпіонату. У нас є впевненість, що на цьому етапі, з урахуванням рішень УЄФА, сезон буде продовжено до серпня, а отже, є можливість закінчити чемпіонат і зіграти вирішальні матчі Кубку України. Звичайно, ми враховуємо те, що командам знадобиться час на підготовку для відновлення першості. Скільки саме часу буде потрібно перед рестартом, ми обов'язково узгодимо спільно з представниками клубів.

Повторюся, на даному етапі інші варіанти, окрім повноцінного догравання чемпіонату, УАФ не розглядаються. Варіанту "Б" в УАФ наразі немає, і думка керівництва одностайна – чемпіонат потрібно дограти.

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Чому в УАФ не зупинили чемпіонат з початку пандемії коронавірусу?

Із самого початку УЄФА рекомендував за можливості, до введення в країні карантину державними органами, продовжувати проводити матчі національних турнірів і єврокубків. При цьому були введені обмеження, і поєдинки проходили без глядачів. Не лише ігри національних чемпіонатів, а й матчі єврокубків.

У нас, зокрема, так пройшли поєдинки 23-го туру УПЛ та один із матчів чвертьфіналу Кубку України. Жодної підстави для скасування цих поєдинків в УАФ та УПЛ не було. До введення державними органами карантину по всій країні чи в окремих регіонах ми не мали підстав призупиняти футбольні змагання.

Карантин в Україні ввели з 16 березня. Спочатку на три тижні – до 4 квітня. Однак згодом його продовжили до 24 квітня.

При цьому матчі Кубка України 11 березня відбулися з глядачами, а матч 12 березня між чернігівською "Десною" та полтавською "Ворсклою" провели без глядачів.

Як і 23-й тур УПЛ, який відбувся 14-15 березня.

17 березня Виконком УАФ прийняв рішення зупинити усі футбольні матчі в Україні з 18 березня і до прийняття іншого рішення з даного питання.

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