В Україні неможливо організувати топ-поєдинок, тут дивляться телевізор безкоштовно, – Берінчик

Володар титулу WBO International в легкій ваговій категорії Денис Берінчик (11-0, 7 КО) поділився власними міркуваннями на предмет організації топових боїв в Україні.

Про це боксер розповів на Youtube-каналі SportArenaTV.

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Я думаю, що складно буде організувати топовий вечір боксу в Україні. За трансляцію у нас не платять, ти дивишся телевізор безкоштовно.



Продати її в інші країни? Але з України буде зовсім інший бюджет. Вони багато заробляють, сидячи в Америці і продаючи трансляції в Україні, щоб ти дивився бокс безкоштовно,

– заявив боксер.

Раніше Денис Берінчик розповів про те, через що йому довелося пройти, перш ніж досягти успіху в боксі. Боксер зізнався, як закінчував школу і про мотивацію займатися спортом.

Також свого часу Берінчик потрапив у СІЗО. Через те, що Денис був неповнолітнім він уникнув більш серйозної відповідальності. Два місяці Берінчик провів у СІЗО для неповнолітніх, а ще два – для дорослих.