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В Україні покарали баскетбольних арбітрів, які не помітили удар в обличчя під час матчу: відео

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Фоли у матчі "Миколаїв" – "Дніпро" / ФБУ

Під час матчу української баскетбольної Суперліги між "Миколаєвом" та "Дніпром" 8 лютого арбітри допустили аж 12 помилок. Серед них і удар по обличчю суперника.

Серед 12 помилко були та незначні – пробіжки гравців. Але й були доволі жорсткі. Серед них фол Глєбова, який збив суперника, коли лежав на паркеті.

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Також у першому періоді Станіслав Тимофеєнко завдав удар ліктем в обличчя суперника. Але арбітри пропустили цей момент.

Грубо зіграв і Кирило Фесенко, коли намагався зірвати прорив суперника. Арбітри проігнорували і цей епізод.

Відео помилок арбітрів у матчі "Миколаїв" – "Дніпро"

Директорат Чемпіонату України з баскетболу ФБУ розглянув питання суддівства. Технічна комісія ФБУ виявила 12 помилок у діях арбітрів Владислава Ісаченка, Олексія Широбокова та Юрія Щербака. На підставі аналізу матчу Директорат застосував до зазначених арбітрів санкції у вигляді обов’язку сплатити по 3 тисячі гривень та переведення на один місяць в нижчий дивізіон, починаючи з 12 лютого.

При цьому у Федерації зазначають, що "судді втратили контроль над грою, однак суддівство було неупереджене та не вплинуло на результат гри".

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сьогодні
10800
Автор: Ігор Саджениця
Теги: БК Миколаїв БК Дніпро Спорт Баскетбол
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