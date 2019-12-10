В Україні покажуть матчі клубного чемпіонату світу з футболу: де та коли дивитися

11 грудня стартує клубний чемпіонат світу з футболу. Європу на цьому турнірі представлятиме англійський "Ліверпуль", який виграв Лігу чемпіонів. переглянути матчі турніру можна буде і в Україні.

Покаже матчі в Україні "UA:Перший". Перша трансляція – вже у середу, 11 грудня. Тоді о 19:30 зіграють "Аль-Садд" та "Іанген". Коментувати матч буде Дмитро Джулай.

До слова: Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу: з ким і коли зіграє "Ліверпуль"

Матчі, які заплановані на 14 грудня, будуть показані у записі. Першою буде гра "Аль-Хіляль" – "Есперанс". Вона розпочнеться о 16:00, а на "UA:Перший" показ стартує аж о 17:00. Причина – перед тим на каналі покажуть у прямому ефірі етап кубка світу з біатлону. Також в записі буде матч між "Монтерреєм" та переможцем першого матчу 11 грудня. Гра розпочнеться о 19:30, а її на каналі покажуть о 22:30.

Решта матчів відбудуться 17, 18 та 21 грудня. В останній день заплановані фінал та матч за третє місце.

"Ліверпуль" же на турнірі свій виступ розпочне 18 грудня. Однак на сайті "UA:Перший" ще немає розкладу телепрограми на цей тиждень.