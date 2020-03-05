В Україні скасовано перші змагання через коронавірус
Другий етап чемпіонату України з ралі "Фортеця" був скасований через ситуацію з поширенням корановіруса.
Таке рішення було прийнято на засіданні організаційного комітету ралі під керівництвом міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Сімашкевича.
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Членами оргкомітету було взято до уваги рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню інфекції.
Оргкомітет погодить проведення ралі в інші дати, визначення яких залежить від подальшого розвитку подій з коронавірусом.
Таким чином, етап, який повинен був пройти з 8-го по 10 травня, став першим скасованим в Україні змаганням у зв'язку з короновірусом.
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