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В Україні скасовано перші змагання через коронавірус

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Ралі "Фортеця" скасовано / Autonews

Другий етап чемпіонату України з ралі "Фортеця" був скасований через ситуацію з поширенням корановіруса.

Таке рішення було прийнято на засіданні організаційного комітету ралі під керівництвом міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Сімашкевича.

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Членами оргкомітету було взято до уваги рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню інфекції.

Оргкомітет погодить проведення ралі в інші дати, визначення яких залежить від подальшого розвитку подій з коронавірусом.

Таким чином, етап, який повинен був пройти з 8-го по 10 травня, став першим скасованим в Україні змаганням у зв'язку з короновірусом.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Ралі Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Спорт
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