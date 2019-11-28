В Україні стартує друге коло баскетбольної Суперліги Паріматч: головні матчі

У четвер, 28 листопада, в Суперлізі Паріматч стартує друге коло регулярної частини чемпіонату. В рамках ігрового тижня команди проведуть сім матчів.

Потрібно відзначити, що ігри пройдуть після паузи пов'язаної з Кубком України. 1/8 фіналу вийшла вдалою далеко не для всіх представників Суперліги Паріматч. Головною сенсацією став виліт з турніру переможця першого кола – "Прометея". У чемпіонаті команда поступилася лише одного разу ("Черкаським Мавпам" на виїзді 85:90). А в Кубку "Прометей" в овертаймі програв "Одесі" битву за путівку у чвертьфінал.

До слова: "Київ-Баскет" здобув драматичну перемогу в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" розгромно програв

"Прометей" тепер спробує реабілітуватися за поразку в матчі з "Миколаєвом", який перед цим зіграє ще і з "Запоріжжям". Саме цей матч в четвер і відкриє друге коло Суперліги Паріматч.

Однією з головних тем цього тижня також стало посилення "Запоріжжя", де тепер буде грати Максим Сандул. Його поява в команді збіглася з травмою Андрія Кожем'якіна, який повернеться в стрій не раніше наступного року.

"Ми уважно стежимо за американськими гравцями, але поки не знайшли такого, який би міг нас підсилити на потрібній позиції. Максим Сандула прийшов до нас дуже вчасно. До того ж він не легіонер, йому не потрібна адаптація, а я тепер не обмежений ротацією", – поділився враженнями після такого підсилення головний тренер "Запоріжжя" Валерій Плеханов.

Нагадаємо, що все ще без перемог йдуть "Харківські Соколи". Команду чекають матчі з "Київ-Баскет" та з "Черкаськими Мавпами". Аутсайдер чемпіонату стає по-спортивному тільки зліше через тривалу серію і потрапити під гарячу руку може хто завгодно.