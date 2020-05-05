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В Україні створять спортивні об'єкти, присвячені видатним українським спортсменам

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Пам'ятник Сергію Бубці в Донецьку
Пам'ятник Сергію Бубці в Донецьку / Свои.City

В Україні розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону

Про створення відповідного проєкту під робочою назвою "Україна – чемпіон!" йдеться на сайті Офісу Президента.

До слова Чемпіонат України з футболу може перейти на нову систему

Що саме пропонується

"Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд. Дуже важливо, щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави", – роз'яснив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, цей проєкт необхідно реалізувати протягом року.

Та для початку буде створено робочу групу, яка займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об’єктів, які включать до проєкту, та імен спортсменів для їхнього вшанування.

Інформації про фінансування цих проєктів, чи це буде реконструкція наявних спортивних об'єктів чи будівництво нових – немає.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Андрій Єрмак Офіс Президента Спорт
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