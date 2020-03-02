В Україні вчетверте відбудеться Legion Run

Залишилося трохи більше двох місяців до найближчих пригод на Legion Run. Вчетверте Legion Run відбудеться в Україні 23 травня в Києві, а потім в Одесі та Харкові.

Ми чекали цього з серпня минулого року, коли разом з більш як 2 тисячами ентузіастів бігли по пересіченій місцевості, долали перешкоди, повзали під колючим дротом, пірнали в крижані контейнери і стрибали в багно. Іншими словами – ми прекрасно і весело провели час.

Для тих, хто пропустив Legion Run – це 5-ти кілометровий забіг з перешкодами з води, багна, вогню та льоду, новий вид активного відпочинку для тих, хто звик брати від життя все. Цю пригоду ви ніколи не забудете.

Ось 5 вагомих причин не пропустити забіг Legion Run цього літа:

Будь-яка людина може взяти участь в Legion Run. Вам повинно бути не менше 18 років і у вас має бути дух пригод. Хороша фізична підготовка допомагає, але не є обов'язковою. Якщо ви не хочете долати якусь з перешкод з будь-якої причини – просто переходьте до наступної.

Завдання для тіла і розуму. Це суть Legion Run. Виходячи з власної зони комфорту, стикаючись зі своїми внутрішніми страхами, ви виявляєте, що ви можете робити більше, ніж ви думаєте. Це не гонка, у нас немає відведеного часу на проходження і немає переможців. Кожен учасник змагається лише з собою.

Командний дух. Протягнута рука – це звичайне видовище на Legion Run. В деяких випадках взаємодія з іншими учасниками допомагає, а в інших – просто обов'язково. Незалежно від того, чи берете ви участь індивідуально або в команді з друзями, ви завжди можете розраховувати на допомогу інших. Емоції на фініші завжди передаються тим, що оточують, і відчуття того, що ви є частиною тисячного Легіону, просто неймовірні.

Справжня офлайн пригода. Ні, серйозно – коли ви востаннє веселилися з колегами і друзями, не заглядаючи у свій телефон? Участь в Legion Run залишить вам декілька подряпин і садна, бруд в несподіваних місцях, а також повне задоволення від переживання чогось реального, справжнього.

На гребні хвилі. Legion Run є одним з лідерів швидкозростаючої індустрії спортивного тімбілдінга. За останні три роки в подібних заходах взяли участь понад 3,4 мільйонів людей по всьому світу, і їх кількість постійно зростає. Ви вже знаєте чому.

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В цьому році Legion Run вчетверте пройде: в Києві 23 травня, в Одесі 13 червня та в Харкові 25 липня.

Завдяки співпраці з організацією GO Добровольці в рамках Legion Run втретє пройде забіг Ветеранів АТО.

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