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В Україні відкрили першу арену для керлінгу

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Відкриття арени для керлінга / НОК України

5 лютого у столиці відбулася визначна подія в історії розвитку вітчизняних зимових видів спорту – відкриття першої в Україні спеціалізованої арени для керлінгу.

Керлінгова арена відкрита у ТРЦ Dream Town. А на урочистому відкритті перший кидок зробив Президент НОК України Сергій Бубка. Саме він з президентом Федерації керлінгу в Україні Олексієм Перевезенцевим урочисто перерізали стрічку.

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"Дуже приємно взяти участь в сьогоднішньому чудовому заході, адже вперше в Україні відкривається спеціалізована арена зі справжнім керлінговим льодом. Переконаний, що ця подія дозволить українському керлінгу вийти на новий рівень розвитку", – відзначив Сергій Бубка.


Сергій Бубка зробив перше кидання (фото: НОК України)

Він зауважив, що наявність спеціалізованого майданчика вирішить одразу кілька завдань: українські спортсмени матимуть гарні умови для тренувань, Україна зможе приймати престижні міжнародні турніри з керлінгу, а пересічні українці отримають чудову можливість відкрити для себе цей вид спорту й спробувати свої сили в ньому.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт
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