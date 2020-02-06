В Україні відкрили першу арену для керлінгу
5 лютого у столиці відбулася визначна подія в історії розвитку вітчизняних зимових видів спорту – відкриття першої в Україні спеціалізованої арени для керлінгу.
Керлінгова арена відкрита у ТРЦ Dream Town. А на урочистому відкритті перший кидок зробив Президент НОК України Сергій Бубка. Саме він з президентом Федерації керлінгу в Україні Олексієм Перевезенцевим урочисто перерізали стрічку.
Оце так: Баскетболісту НБА Порзінгісу брутально зламали ніс під час матчу: відео
"Дуже приємно взяти участь в сьогоднішньому чудовому заході, адже вперше в Україні відкривається спеціалізована арена зі справжнім керлінговим льодом. Переконаний, що ця подія дозволить українському керлінгу вийти на новий рівень розвитку", – відзначив Сергій Бубка.
Сергій Бубка зробив перше кидання (фото: НОК України)
Він зауважив, що наявність спеціалізованого майданчика вирішить одразу кілька завдань: українські спортсмени матимуть гарні умови для тренувань, Україна зможе приймати престижні міжнародні турніри з керлінгу, а пересічні українці отримають чудову можливість відкрити для себе цей вид спорту й спробувати свої сили в ньому.
Вибір редакції
-
Збірна України з хокею розгромно поступилася Казахстану у кваліфікації на Олімпіаду-2022сьогодні , 17:36
-
Чемпіонат світу з футболу 2022: коли збірна України дізнається суперниківсьогодні , 14:16
-
Росію не допустять на ЧС-2022, розгромна перемога "Динамо" та інші новини спорту 5 лютогосьогодні , 07:30