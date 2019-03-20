В Україні визначили найстильнішу спортсменку: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня

Національний олімпійський комітет провів опитування на звання найстильнішої спортсменки серед учасниць церемонії "Герої спортивного року". Найбільше голосів набрала наймолодша чемпіонка світу з дзюдо 18-річна Дар’я Білодід.

Читайте також: Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото

Дар'я Білодід набрала 143 голоси. Компанію їй у трійці призерів склали олімпійські чемпіонки біатлоністка Віта Семеренко (98 голосів) та шаблістка Ольга Харлан (89 голосів).

Сама Дар'я Білодід активно веде свій Instagram, де викладає чимало фото. І не лише з тренувань чи змагань.

Читайте також: Важливіше, ніж гроші: чемпіонка світу Білодід розповіла, як їй пропонували змінити громадянство

Наприкінці 2018 року 18-річна Дарія Білодід була визнана найкращою дзюдоїсткою світу. При цьому вона встановила унікальне досягнення – у 18 років виграла чемпіонати світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. При цьому чемпіонкою світу серед дорослих вона стала раніше, аніж виборола такий титул серед молоді – на чемпіонаті світу Білодід стала переможницею, коли їй було лише 17 років.