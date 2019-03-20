В Україні визначили найстильнішу спортсменку: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня

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Дарія Білодід
Дарія Білодід

Національний олімпійський комітет провів опитування на звання найстильнішої спортсменки серед учасниць церемонії "Герої спортивного року". Найбільше голосів набрала наймолодша чемпіонка світу з дзюдо 18-річна Дар’я Білодід.

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Дар'я Білодід набрала 143 голоси. Компанію їй у трійці призерів склали олімпійські чемпіонки біатлоністка Віта Семеренко (98 голосів) та шаблістка Ольга Харлан (89 голосів).

Сама Дар'я Білодід активно веде свій Instagram, де викладає чимало фото. І не лише з тренувань чи змагань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spring in my soul

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss this place #bahamasparadise

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay cozy️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♀️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I’ll be the moon when the sun goes down, just so you know I’m always around.” ️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#billsomotesando

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«It’s important to remember that we all have magic inside us»

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good night

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Наприкінці 2018 року 18-річна Дарія Білодід була визнана найкращою дзюдоїсткою світу. При цьому вона встановила унікальне досягнення – у 18 років виграла чемпіонати світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. При цьому чемпіонкою світу серед дорослих вона стала раніше, аніж виборола такий титул серед молоді – на чемпіонаті світу Білодід стала переможницею, коли їй було лише 17 років.

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід
Джерело: 24 Канал
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