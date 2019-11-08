В Україні вперше навчатимуть футбольних аналітиків та скаутів
Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Університетом фізичного виховання і спорту запустить навчальну платформу футбольної аналітики і скаутингу PASS.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Успішне закінчення даної навчальної програми дозволить отримати ліцензію категорії "С" від УАФ.
Навчання буде ділитися на 4 сесії по 3 дні. Перша почнеться 20 грудня. Лектори – провідні українські фахівці в сферах аналітики і скаутингу, а також фахівці високого рівня з-за кордону.
Більш детально ознайомитися з проектом і подати заявку можна за посиланням
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