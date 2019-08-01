В Україні знову транслюватимуть матчі чемпіонів Іспанії, Німеччини та Франції

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В Україні знову транслюватимуть матчі чемпіонів Іспанії, Німеччини та Франції

Телеканали Футбол 1/2 уклали довгострокові угоди про трансляцію матчів чемпіонатів Іспанії, Німеччини та Франції з нового сезону.

Нагадаємо, що чемпіонат Франції стартує 9 серпня, а чемпіонати Іспанії та Німеччини - 16 серпня.

"Уже через два тижні стартують топові європейські чемпіонати, і телеканали "Футбол 1/2" в партнерстві з онлайн-сервісом Megogo покажуть відразу три нових ліги: іспанську Ла Лігу, німецьку Бундеслігу та французьку Лігу 1. Глядачі отримають можливість знову побачити "ель-класико" між "Реалом" та "Барселоною", а також принципові протистояння дортмундської "Боруссії" та "Баварії", ПСЖ та "Ліона". У кожному з цих чемпіонатів досить своїх інтриг, а тому можна гарантувати, що буде дуже цікаво", – заявив директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов.

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Крім вищевказаних трьох чемпіонатів, телеканали "Футбол 1/2" є трансляторами матчів чемпіонатів України, Італії та Бельгії, Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА, а також відбіркового циклу на Євро-2020.

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Теги: Спорт Футбол Медіа
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