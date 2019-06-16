В Україні зустрічають чемпіонів світу з футболу: пряма трансляція
До України повернулася збірна України з футболу U-20. Напередодні вона стала чемпіоном світу.
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Турнір відбувся у Польщі. Саме там збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу (U-20). У неділю, 16 червня, команда прибула до Києва.
Пряма трансляція зустрічі збірної України з футболу – чемпіонів світу (відео: Радіо Свобода)
Джерело: 24 канал
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