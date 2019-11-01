В українському футболі вперше призначено пенальті з допомогою VAR: відео

У матчі 11-го туру чемпіонату України U-19 між "Динамо" й "Карпати" вперше в історії українських першостей система відеоповторів VAR використовувалася онлайн. З її допомогою в грі було призначено пенальті.

На 70-й хвилині футболіст львівського клубу зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр матчу Микола Балакін не відреагував на епізод.

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Однак потім асистенти порадили йому переглянути відеоповтор. Після його перегляду був призначений пенальті. Це сталося на 72-й хвилині, за рахунку 1:2 на користь "левів".

Відео використання VAR

Пенальті реалізував форвард киян Владислав Ванат та зрівняв рахунок. Команди розійшлися миром 2:2.

Зазначимо, що система відеоповторів VAR використовується в Українській прем'єр-лізі з першого туру, але офлайн. Очікується, що система запрацює онлайн на деяких матчах елітного дивізіону з 2020 року.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

– порушення правил при забитих голах,

– епізоди з призначенням пенальті,

– помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

– помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.