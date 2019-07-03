В українському спорті розгорівся ще один скандал: плавчиня заявила про зловживання

Українська плавчиня у ластах Юлія Чумак, яка бере участь у змаганнях з підводного швидкісного плавання, повідомили про зловживання тренерів. Разом з мамою Людмилою спортсменка висловила ряд претензій.

Першою у Facebook з обурливим дописом виступила мати Юлії Людмила Чумак. Зокрема, вона звернулася до міністра молоді та спорту Ігоря Жданова.

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Вона закликала Ігоря Жданова розібратися з корупційними схемами Федерації підводного спорту, а особливо віце-президента Наталії Чекоданової. За її словами, її донька Юлія Чумак відібралася на чемпіонаті України на чемпіонат Європи на дистанціях 1500 м, 800 м, естафета 4х200 м, марафонська естафета 4х2000 м.



На першій дистанції, 1500 м, Юлії стало зле. Їй була надана медична допомога. Після цього вона була допущена до змагань на наступні дистанції. Під час того, як Юлії надавалася медична допомога, Алла Шляховська надала брехливу інформацію, що Юлію Чумак дискваліфікували зі змагань.

Наступного дня Юля Чумак успішно пропливла в естафеті 4х200 м. Ще через день пропливла 800 м, не викладаючись, за домовленістю з тренером, адже попереду була важлива для команди естафета 4х2000 м на відкритій воді.



Ввечері були командні збори, які закінчилися о 23-й годині, де командою було прийняте рішення, що Юля Чумак буде пливти в естафеті, на яку вона чесно відібралася на чемпіонаті України, адже передумов для того, щоб вона не стартувала немає. Стан здоров'я – теж відмінний, що підтвердили лікарі.



Однак наступного дня о 7:00 ранку з незрозумілих причин, Наталія Чекоданова зняла Юлю Чумак з естафети. Замість неї була поставлена Христина Мусієнко, яка не відібралася на цю дистанцію, але яка тренується у чоловіка Чекоданової. А то – фінансовий інтерес, премія, зарплата,

– пише Людмила Чумак.

За її словами, Чекоданова мотивувала своє рішення тим, що дуже хвилюється за стан здоров'я Юлі Чумак. Однак Юлія після того, як її було недобре, пропливла дві дистанції – 200 м в естафеті й 800 м.

Також Людмила Чумак згадала те, що її донька стала рекордсменкою світу з фрідайвінґу. Але, за її словами, федерація робила все, щоб вона не потрапила на змагання.

Про зміну дати дистанцій повідомили за 48 годин до старту. Змагання були в Стамбулі, квитки ми купували самі, по завищеній ціні, через невчасне отримання інформації. Про зміну дати організатори змагань попередили федерацію за 40 днів до старту, але нам це вирішили донести лише за дві доби до початку змагань. Проживання і транспорт теж були на наш рахунок,

– пожалілася мати.

Сама спортсменка теж не стала мовчати й вслід за мамою розмістила у Facebook допис. За словами Юлії, Єлизавета Мазур й Анна Прибиш за власні гроші їздили на змаганнях, хоча посіли в чемпіонаті України перші місця і мали б їздити за бюджетні кошти.

При цьому керівництво Федерації не заявляє їх на дистанції й всі змагання вони сидять на трибунах. Дівчата готувалися, тренувалися, а їх просто жорстоко кидають! Зате на змаганнях з'явився Артур Артамонов, який посів на відбірному чемпіонаті України 17-те місце, але вже повісив собі на шию золоту медаль чемпіона Європи (як один із переможців естафети – Спорт24) і у якого ще й вистачило нахабства звинувачувати товаришів за командою в "навмисному" порушенні правил і дискваліфікації,

– резюмувала спортсменка.

Також Юлія Чумака розмістила фото Данила Колодяжного, який на чемпіонаті Європи виграв золото, а Федерація купила йому зворотний квиток з пізнім вильотом й окремо від усієї делегації збірної.

Це вже не перший скандал в українському спорті за останні дні. Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Після феєричного виступу українки, між Ганною і президентом Федерації велосипедного спорту України Олександром Башенком стався конфлікт.