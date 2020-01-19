В УПЛ хочуть відмінити матчі за плей-офф єврокубків через збірну

У сезоні 2019/20 в чемпіонаті України з футболу мало бути введено нововведення – матчі плей-офф за право зіграти в єврокубках. Однак їх, ймовірно, цього року не буде.

Нагадаємо, після закінчення другої частини чемпіонату мали відбутися матчі плей-офф, в яких п'ята команду у турнірній таблиці приймала б восьму, а шості зіграли б сьомою. Переможці цих матчі в очній зустрічі і розіграли б місце в єврокубках. Та такі матчі мали б відбутися вже по закінченні регулярного чемпіонату. Якщо путівку в ЛЄ отримав би переможець Кубка України, то в плей-офф зіграли б команди з 4-го по 7-е місця.

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Однак головний тренер збірної України Андрій Шевченко виступив з пропозицією, щоб цей сезон УПЛ закінчився якомога швидше, розповіли ведучі програми "ТаТоТаке". Причина – він хоче мати більше часу для підготовки збірної України до Євро-2020.

Коли саме закінчиться сезон в УПЛ – поки що невідомо (немає календаря матчів другої частини чемпіонату). В минулому сезоні останні матчі були зіграні 30 травня, а після цього команди з нижньої шістки зіграли перехідні матчі з командами Першої ліги.

Варто відзначити, що вже на 26 травня у збірної України запланований товариський матч з Кіпром. Тож чемпіонат мали б закінчити до цього часу. Шевченко з відповідною пропозицією звернувся до Української асоціації футболу, а УАФ – до керівництва УПЛ. У підсумку клуби отримали лист з питанням щодо відмінити плей-офф цього сезону. Однак від кого саме – УПЛ чи УАФ – невідомо.