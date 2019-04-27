В УПЛ можуть ввести суттєві зміни в форматі боротьби за Лігу Європи

У сезоні 2019/20 в українській Прем'єр-лізі може бути внесено нове правило в регламенті проведення змагання, де команди гратимуть плей-оф за право участі в Лізі Європи.

Один з клубів вніс пропозицію змінити формат турніру з метою мотивації команд з нижньої шістки, передає Footboom.

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Міні-турнір складатиметься з трьох матчів – 5-е місце грає з 8-м, 6-е – з 7-м. При цьому матчі проходять на полі команд з топ-6. Переможці пар зустрінуться у фіналі, де розіграють останню путівку від УПЛ до Ліги Європи.

Якщо Кубок України виграє представник Першої ліги або команда, що зайняла місце нижче п'ятого в чемпіонаті, то міні-турнір організовують між 4-м, 5-м, 6-м і 7-м місцем (учасники зсуваються).

Цікаво, що подібний формат вже застосовується в чемпіонаті Нідерландів, де команди у другій частині сезону борються за вихід в Лігу Європи.

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