В УПЛ назвали декілька варіантів закінчення чемпіонату

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, яким чином може завершитись чемпіонат України.

Євген Дикий в ефірі телеканалів "Футбол" повідомив, що решту матчів УПЛ можна дограти за півтора місяця, тому сезон може бути відновлений 15 травня.

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Якщо ж карантин не закінчиться до цієї дати, УПЛ буде шукати інші виходи завершення турніру. Серед можливих варіантів: фіксація результатів за поточною турнірною таблицею або мінітурнір з визначенням переможців.

Є декілька варіантів: повноцінне догравання чемпіонату, мінітурнір з визначенням переможців. Але потрібно зробити так, щоб всі залишилися задоволені і не оскаржили потім це рішення в кабінетах, як уже пишуть деякі ЗМІ. Тобто, якщо більшість клубів ухвалить будь-яке рішення, інші клуби повинні його поважати. Навіть якщо дійде до будь-яких дисциплінарних розглядів, у людей просто не буде відповідної правової бази, щоб оскаржити це рішення,

– сказав Дикий.

Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Терміни повернення українського футболу наразі невідомі.

Всі українські команди пішли на карантин на невизначений термін. На вимушену паузу лідером УПЛ пішов "Шахтар", чий відрив від "Зорі" і "Динамо" складає 13 очок. На останньому місці в лізі – "Карпати".

В Україні залишилося зіграти 9 турів чемпіонату, а також матчі плей-офф за єврокубки та місця в УПЛ між командами елітного дивізіону та Першої ліги. З сезону 2020/21 в УПЛ мають виступати 14 клубів.

Також ще мають відбутися матчі півфіналу Кубка України, а також сам фінал.

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