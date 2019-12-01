В Усика назвали місце бою з Чісорою

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Олександр Усик / boxingscene.com

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що бій Олександра Усика та Дерека Чісори може відбутися у Великобританії. За словами співпромоутера Усика, поєдинок може прийняти Лондон або Манчестер.

Хірн переконаний, що Усик готовий до поєдинку з Чісорою. Він заявив, що розмовляв з менеджером Чісори Девідом Хеєм, який висловив готовність організувати бій.

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Ми дивимося дати, ми дивимося місце проведення, ми готуємо угоду. У принципі, є два бійці, які бажають поєдинку. Є також Джозеф Паркер, який хоче битися з Чісорою. Дерек також хоче цього бою. Конгрес WBO пройде на наступному тижні в Токіо. Є декілька бійців, які змагаються за підвищення у рейтингах цієї організації. Так що є хороший шанс на бій Усик – Чісора в лютому наступного року,
– цитує Хірна vRINGe.

За словами Хірна, він хотів би, щоб поєдинок відбувся у Лондоні. "Але ми зараз розглядаємо Манчестер. Подивимося. Ми ще ведемо переговори з аренами", – додав Хірн.

Переговори про бій раніше підтвердив промоутер британця Девід Хей. Він заявив, що переговори тривають добре.

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Що відомо про Чісору?

Британець бився з Віталієм Кличком. Чісора програв одноголосним рішення суддів. Чісора більше запам'ятався скандальними діями.

Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також Чісора перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.

На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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