В Усика не нова травма: промоутер дивно прокоментував пошкодження українця

Промоутер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк прокоментував слова Едді Хірна про те, що бій українця проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) був перенесений через травму ліктя в українця.

Усик в прямому ефірі в Instagram підтвердив відсутність травми, пише Tribuna.com.

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Це точно не нова травма. Це навіть рецидивом назвати не можна. Це просто як санаторій, реабілітаційний процес. Ми зараз на тому рівні, що не хочеться ризикувати,

– сказав Красюк.

Можлива дата бою Олександр Усик – Дерек Чісора називалася вже неодноразово. Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявляв, що, найімовірніше, бій з Дереком Чісорою відбудеться саме 28 березня 2020 року. Пізніше повідомлялося, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою в квітні нинішнього року.

10 лютого Едді Хірн заявив, що Усику слід добре залікувати лікоть, і він не встигне підготуватися до 28 березня.