В Усика підтвердили нове місце бою з Чісорою

Промоутер Олександр Красюк підтвердив, що бій між Олександром Усиком і Дереком Чісорою може відбутися у Саудівській Аравії. Зустріч боксерів перенесуть в Саудівську Аравію, якщо там швидше закінчиться жорсткий карантин.

Бій мав пройти 23 травня у Лондоні (Англія), однак був перенесений на невизначений термін через пандемію COVID-19.

До речі Усик – Чісора: з'явилася нова дата поєдинку

"Якщо жорсткий карантин, який зараз діє в більшості країн світу, закінчиться у Саудівській Аравії швидше, ніж у Британії, то є ймовірність, що бій Усик – Чісора відбудеться там", – сказав Красюк у коментарі "Суспільне Спорт".

У Британії на три тижні продовжили карантин. Там підтверджено 104 148 випадків зараження COVID-19. Уже померло 13 759 осіб.

Першим про перенесення бою у Саудівську Аравію заговорив промоутер Едді Хірн, який займається організацією бою Усик – Чісора.

За його словами, поєдинки, які не зможуть відбутися у Британії, мають всі шанси пройти в Саудівській Аравії.

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Компанія Matchroom Boxing має досвід проведення поєдинків у Саудівській Аравії. У грудні 2019 року там відбувся бій між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.

Джошуа за переможний бій отримав 85 мільйонів доларів. Натомість Енді Руїс, який володіє чемпіонськими поясами, заробив всього 13 мільйонів євро.

Що цікаво, саме на цьому поєдинку Усик та Чісора зустрілися вперше.

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