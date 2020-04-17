В Усика підтвердили нове місце бою з Чісорою
Промоутер Олександр Красюк підтвердив, що бій між Олександром Усиком і Дереком Чісорою може відбутися у Саудівській Аравії. Зустріч боксерів перенесуть в Саудівську Аравію, якщо там швидше закінчиться жорсткий карантин.
Бій мав пройти 23 травня у Лондоні (Англія), однак був перенесений на невизначений термін через пандемію COVID-19.
До речі Усик – Чісора: з'явилася нова дата поєдинку
"Якщо жорсткий карантин, який зараз діє в більшості країн світу, закінчиться у Саудівській Аравії швидше, ніж у Британії, то є ймовірність, що бій Усик – Чісора відбудеться там", – сказав Красюк у коментарі "Суспільне Спорт".
У Британії на три тижні продовжили карантин. Там підтверджено 104 148 випадків зараження COVID-19. Уже померло 13 759 осіб.
Першим про перенесення бою у Саудівську Аравію заговорив промоутер Едді Хірн, який займається організацією бою Усик – Чісора.
За його словами, поєдинки, які не зможуть відбутися у Британії, мають всі шанси пройти в Саудівській Аравії.
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- Компанія Matchroom Boxing має досвід проведення поєдинків у Саудівській Аравії. У грудні 2019 року там відбувся бій між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.
- Джошуа за переможний бій отримав 85 мільйонів доларів. Натомість Енді Руїс, який володіє чемпіонськими поясами, заробив всього 13 мільйонів євро.
- Що цікаво, саме на цьому поєдинку Усик та Чісора зустрілися вперше.
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