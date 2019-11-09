В Усика підтвердили, що розглядають Чісору як наступного суперника

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас підтвердив, що британець Дерек Чісора є одним з кандидатів на бій з українцем.

Усик готовий зустрітися з Чісорою

Клімас заявив, що Усик готовий провести поєдинок з Чісорою, щоб не чекати на наступний бій пів року.

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Ми не знаємо, хто переможе в реванші, Джошуа або Руїс. Але якщо буде можливість провести проміжний бій і не чекати ще пів року, думаю, Чісора буде хорошим суперником для Усика,

– цитує Клімаса Sky Sports.

Команди готові організувати бій

Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Усик дійсно хоче зустрітися з Дереком Чісорою .

Також Хірн висловив бажання організувати бій українця проти Чісори в лютому 2020 року.

Натомість у команді Чісори вважають, що боксери можуть зустрітися у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO.

Ентоні Джошуа та Енді Руїс проведуть реванш 7-го грудня. Вони битимуться за пояси WBA, IBO, WBO та IBF у важкій вазі. Однак один з цих титулів у переможця бою можуть забрати.

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Причина в тому, що на два пояси вже є обов'язкові претенденти. Усик претендує на бій за звання чемпіона світу за версією WBO, а болгарин Курбат Пулєв – за версією IBF.

Останні поєдинки Чісори й Усика

26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Девіда Прайса . Дерек завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.

Водночас Усик дебютував у суперважкій вазі 14 жовтня. У Чикаго Олександр здолав Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій після сьомого раунду.

Олександр є офіційним претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.