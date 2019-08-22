В Усика прокоментували інформацію про бій проти росіянина Федосова

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що українець дебютує в суперважкій вазі боєм з росіянином Андрієм Федосовим. Він назвав інформацію неправдою.

За словами Красюка, Федосова розглядають як одного з кандидатів на бій з Усиком у жовтні.

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Поки неправда, що Усик проведе бій з Федосовим. Федосову надійшла пропозиція, і він дав свою згоду. Але крім нього є ще декілька кандидатур. У тому числі й Такам.

Поки всіх імен назвати не можу. Олександру немає різниці, з ким битися. Зачекайте до кінця тижня. Скоро ми офіційно оголосимо своє рішення,
– сказав Красюк.

За інформацією ЗМІ, бій між Олександром Усиком і Андрієм Федосовим може відбутися 12 жовтня в Чикаго, а його трансляція пройде в прямому ефірі на DAZN.

Федосов може стати третім суперником Усика з Росії. Раніше українець побив Андрія Князєва (16-7, 9 КО) і Мурата Гассієва (26-1, 19 КО).

Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Федосов – російський боксер-професіонал, виступає у суперважкій ваговій категорії. Серед професіоналів чемпіон за версіями WBO Inter-Continental (2015-2016), WBA Fedelatin (2016-2017), чемпіон Росії (2006) у важкій вазі, також він є переможцем американського турніру ESPN's Boxcino 2015.

На професійному ринзі росіянин провів 34 поєдинки (31 перемога (25 нокаутом) та три поразки). Останній бій Федосов провів 13 жовтня 2018 року й переміг Джоуі Давейко.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: Tribuna.com
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